Palmeiras anuncia novo patrocínio no calção, e estreia será no Dérbi

O Palmeiras anunciou uma nova patrocinadora, para estampar a região traseira do calção do uniforme palestrino. Trata-se da D'Italia Panelas, marca da Alumínio Firenze, especializada em conjuntos de panelas antiaderentes. As partes acertaram um acordo de patrocínio até julho de 2029. A estreia da parceira acontecerá na partida entre Palmeiras e Corinthians, nesta quarta-feira (06), às 21h30, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil.

"O Palmeiras sempre estará em busca de parceiros que possam deixar o nosso uniforme ainda mais valioso. Somos muito criteriosos durante a escolha dos nossos novos patrocinadores e certamente teremos um futuro muito vitorioso juntamente com a D'Itália Panelas", declarou Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Palmeiras ? D'Italia Panelas ?? A marca especializada em conjuntos de panelas antiaderentes chega para reforçar o #MaiorCampeãoDoBrasil estampando o calção alviverde. Saiba mais em nosso site ? https://t.co/eSAjFk18F4 pic.twitter.com/ifceXlQKr9 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 5, 2025

Detalhes da parceira

A parceria entre o Palmeiras e a D'Itália Panelas também contempla diversas ativações, incluindo algumas ações exclusivas voltadas ao Avanti, programa de sócio torcedor do Verdão.

"Na D'Itália Panelas, acreditamos em dar o máximo no trabalho. Esse princípio nos conecta diretamente ao Palmeiras: dedicação, excelência e visão de futuro. Estar ao lado do Maior Campeão do Brasil é mais do que uma ação de branding ? é uma jogada estratégica que reforça nosso posicionamento como marca acessível, moderna e comprometida com a performance," afirmou Miguel Simas, Sales & Marketing Manager da Alumínio Firenze.