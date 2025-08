Novo reforço, Mayke sai do banco e estreia pelo Santos; veja números

O Santos venceu o Juventude por 3 a 1 na noite da última segunda-feira, no Morumbis, no encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcou a estreia do lateral direito Mayke, novo reforço do Peixe para a sequência da temporada.

Mayke iniciou a partida no banco de reservas, mas foi acionado pelo técnico Cleber Xavier ainda no intervalo. O defensor entrou na vaga de Rollheiser e passou a formar uma dobra de laterais com Igor Vinícius - decisão que não agradou muito a torcida.

Mayke, por sua vez, foi aplaudido ao entrar e deixou uma boa impressão nos torcedores do Santos. Inicialmente, o jogador caiu por mais dentro para suprir a ausência de Rollheiser. Posteriormente, quando Igor Vinícius foi substituído, passou a atuar de fato como lateral, e foi bem.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, Mayke foi destaque defensivo do Alvinegro Praiano. O lateral realizou um desarme, uma interceptação e dois cortes.

Estreia com o pé direito, Mayke! ?? pic.twitter.com/mfhKGHkx0Y ? Santos FC (@SantosFC) August 5, 2025

Ainda segundo as estatísticas, o novo camisa 2 do Peixe teve 28 ações com a bola, ganhou dois de três duelos pelo chão e acertou 83% dos passes.

"Estreia muito difícil. A gente acaba ficando um pouco nervoso, tinha um tempinho já que eu não estreava [risos]. Mas hoje foi um grande jogo, parabenizar todo o grupo. Fizemos um bom jogo. Hoje, como todos sabem, não poderíamos ter outro resultado além da vitória", disse Mayke após o jogo na zona mista.

"Sobre o time, vim para um dos maiores do mundo, de onde saiu o nosso Rei do Futebol, que é o Pelé. Hoje estou podendo jogar com um dos melhores do mundo, que é o Neymar. É um grande clube, não tem nem o que dizer. Está vivendo um momento delicado sim, mas é fazer de tudo pra tirar o Santos lá de baixo e colocar aonde ele deveria ter saído", concluiu o lateral.

Por que Mayke não foi titular?

A decisão pela titularidade de Igor Vinícius contra o Juventude chamou a atenção. Em coletiva pós-jogo, o técnico Cleber Xavier justificou a decisão.

"O Igor chegou antes, vinha treinando bem, fez um bom jogo contra o Sport e fez bons treinamentos durante a semana, assim como o Mayke. São dois jogadores importantes, Mayke é um jogador muito experiente. A ideia era ter o Igor o máximo de tempo possível", explicou o treinador.

De fato, Igor Vinícius vem treinando há mais tempo no Santos. O lateral foi anunciado e está integrado ao grupo desde o início de julho, enquanto Mayke chegou ao Peixe na semana passada. A expectativa é que ambos façam uma disputa sadia pela titularidade na posição.

Com Mayke à disposição, o Santos volta a campo neste domingo, quando encara o Cruzeiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.