Nova década, mesmo filme: Neymar amplia fama de 'destruidor' no Morumbis

Neymar voltou ao Morumbis após mais de uma década, comandou a vitória do Santos sobre o Juventude por 3 a 1, ontem, e manteve viva a fama de destruidor no estádio do São Paulo, um dos maiores rivais do Peixe.

Oi, sumido

Neymar não pisava no Morumbis desde 6 de junho de 2014. Naquele dia, ele participou do amistoso entre Brasil e Sérvia, preparatório para a Copa do Mundo daquele ano — a seleção venceu por 1 a 0, com gol de Fred.

O reencontro, desta vez com a camisa do Santos e contra o Juventude, foi perfeito para o astro. Ele fez o gol que abriu o placar, participou da jogada do segundo e fechou a conta na vitória paulista com um pênalti convertido. Na comemoração, ergueu a bandeira do Santos e disparou: "aqui quem manda sou eu".

NEYMAR JR NO MORUMBIS ? pic.twitter.com/gPib1NwUwe ? Santos FC (@SantosFC) August 5, 2025

Neymar ampliou sua marca no Morumbis. Desde sua estreia no estádio, em 2009, ele disputou 12 jogos — dez pelo Santos e dois pela seleção —, marcou 11 gols e deu três assistências [veja números abaixo].

A atuação de gala se tornou mais uma da lista do camisa 10 no estádio. No Paulistão de 2012, Neymar eliminou o São Paulo marcando três gols na vitória santista por 3 a 1 na semifinal, e comandou as duas vitórias sob o Guarani na decisão com quatro tentos e uma assistência.

Seleção de olho

Neymar vive a expectativa de voltar à seleção na Data Fifa do próximo mês. Ele ficou de fora da primeira lista do técnico Carlo Ancelotti, em junho, quando voltava de uma lesão, mas está nos planos do treinador.

A atuação de gala contra o Juventude teve olhares da CBF. O coordenador executivo Rodrigo Caetano e o diretor técnico Juan estiveram no Morumbis e acompanharam ao jogo em uma das tribunas do estádio.

Neymar mandou um recado após o duelo e se colocou à disposição para uma possível volta para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias.

Meu futebol todo mundo conhece. Estou à disposição, independente de qualquer coisa. Sou um atleta, ainda me sinto bem, então depende só deles. Neymar, ao SporTV

Histórico de Neymar no Morumbis