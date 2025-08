Neymar chama gramado do Allianz Parque de "society" e alfineta: "Me incomoda"

Após 13 anos, Neymar retornou ao Morumbis como jogador do Santos. Na noite da última segunda-feira, o Peixe contou com o brilho do craque para vencer o Juventude, por 3 a 1, no encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa, porém, não foi a primeira vez que o Santos mandou uma partida em São Paulo na temporada.

No último dia 12 de maio, o Peixe enfrentou o Ceará no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Neymar, porém, deixou clara a sua preferência pessoal pelo mando de jogos no Morumbis. O camisa 10 demonstrou incômodo em atuar no sintético da casa alviverde e chamou o gramado de "society".

"Jogar no Allianz [Parque], para mim, é praticamente impossível. Jogar em society é uma das coisas que me incomoda como jogador, independente das minhas lesões. Então poder jogar no Morumbis, num campo que é muito bom, é sempre melhor. Fico feliz de voltar aqui depois de anos", afirmou o jogador na zona mista.

Neymar não esteve em campo no empate do Santos em 1 a 1 contra o Ceará. Na ocasião, o atacante estava se recuperando de lesão na coxa esquerda. Ele, porém, marcou presença no intervalo para receber uma homenagem das mãos de Edu, ídolo do clube.

O jogo do Santos no Morumbis faz parte do acordo de 'troca' de estádios do clube com o São Paulo. Três jogos do Peixe serão realizados Morumbis, enquanto o Tricolor vai mandar três partidas no litoral paulista.

O Santos aproveitou a oportunidade de jogar em São Paulo e viu 37 mil torcedores ocuparem as arquibancadas do Morumbis. A vitória foi importante para o Alvinegro Praiano, que voltou a vencer após três jogos e terminou a rodada fora da zona de rebaixamento - figura na 15ª posição, com 18 pontos.

"Temos que pensar nos dois [resultado e performance]. Obviamente ganhar é importante, pontuar é importante, ainda mais em casa. Fizemos um bom jogo, mas não foi um dos melhores. Estamos felizes com a vitória e os três pontos, mas não estamos no nosso 100%. Temos que olhar os erros, o que a gente pode melhorar e buscar ser o melhor time", disse Neymar.

O retorno de Neymar ao Morumbis

Neymar brilhou em seu retorno ao Morumbis. O craque abriu o placar para o Santos e mostrou oportunismo para aproveitar o rebote do goleiro Ruan Carneiro. Ajudou também a construir a jogada do gol de Barreal e, já no fim do jogo, converteu o pênalti que deu maior tranquilidade ao Peixe.

"É sempre especial jogar aqui no Morumbis com a camisa do Santos. Sempre me senti bem, sempre fiz gols, e na maioria das vezes sai vitorioso. Mais um dia que aconteceu isso e fico feliz. Obviamente que remete à memórias passadas, e ficamos felizes com isso. É aproveitar o momento, estamos felizes com a vitória. É continuar crescendo no campeonato", declarou o craque.

Membros da comissão técnica de Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, estiveram no Morumbis para observar Neymar de perto. O camisa 10 do Santos não é convocado desde outubro de 2023. Ele até chegou a ser chamado por Dorival em março deste ano, mas acabou cortado por lesão.

O craque, porém, foi direto ao ser questionado se sua atuação contra Juventude teria agradado a comissão de Ancelotti: "Não preciso provar nada ninguém. Continuo mostrando meu futebol e todo mundo sabe o potencial que eu tenho", finalizou o astro.