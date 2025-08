NBB terá o número recorde de equipes na temporada 2025/26

A Liga Nacional de Basquete (LNB) confirmou nesta terça-feira, que 20 clubes participarão da 18ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB), que terá início no dia 18 de outubro de 2025.

Com representantes de sete estados brasileiros e do Distrito Federal, o campeonato traz novidades importantes e aguardadas como a volta do Rio Claro Basquete (SP) e a chegada de projetos inéditos na competição, como Basket Osasco (SP), campeão da Liga Ouro, e Cruzeiro Basquete (MG), vice-campeão da Divisão de Acesso ao NBB.

Os três se juntam a Bauru Basket (SP), Botafogo (RJ), Brasília (DF), Caxias do Sul (RS), Corinthians (SP), Fortaleza Basquete Cearense (CE), Flamengo (RJ), Minas (MG), Mogi Basquete (SP), Pato Basquete (PR), Paulistano (SP), Pinheiros (SP), Sesi Franca (SP), São José Basketball (SP), União Corinthians (RS), Unifacisa (PB) e Vasco da Gama (RJ). Com 20 equipes o NBB 2025/2026 terá o maior número de equipes participantes na história.

NBB 2025/26: sistema de disputa

Os 20 clubes participantes disputarão a fase de classificação em turno e returno, com todas as equipes se enfrentando em jogos de ida e volta. Assim como nos anos anteriores, os 16 melhores colocados avançarão aos playoffs, que contarão com séries melhor de cinco jogos desde as oitavas até a grande final.

Por sua vez, o formato das séries de playoffs sofreu uma alteração. Diferente das temporadas passadas, as séries melhores de cinco voltarão a ser disputadas no sistema 1-2-2, com os Jogos 1, 4 e 5 sendo realizados na casa do time de melhor campanha na fase de classificação, enquanto os jogos 2 e 3 ficam com mando da equipe de campanha inferior.

Outra novidade dessa edição será o ascenso e descenso. Ao final da fase de classificação os dois últimos colocados serão automaticamente rebaixados para a Liga Ouro do ano seguinte, enquanto somente o campeão da Liga Ouro de 2026 conquistará o direito de pleitear a uma vaga no NBB 2026/27.

Já a Copa Super 8, torneio de mata-mata que conta com os oito melhores colocados do primeiro turno do NBB, teve seu formato mantido. Na segunda quinzena de janeiro, os oito classificados duelarão em jogos únicos e eliminatórios (1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º, 4º x 5º) pelo título que dá ao campeão uma vaga na edição seguinte da Basketball Champions League das Américas (BCLA).

Torneio Abertura terá 12 clubes participantes

Lançado em 2024 em parceria com a Secretaria de Esportes e Governo do Distrito Federal, o Torneio Abertura também está confirmado. A competição preparatória terá sua segunda edição realizada entre os dias 26 de setembro e 04 de outubro, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF).

Seis clubes participaram da primeira edição do torneio em 2024, que teve o Minas como campeão. Agora, serão 12 equipes na disputa, sendo 11 do NBB e um da La Liga da Argentina, em mais uma iniciativa da sólida parceria entre a Liga Nacional de Basquete e a ADC (Associación de Clubes de Basquetbol).

Os 11 clubes brasileiros serão: o anfitrião Brasília (DF), Botafogo (RJ), Caxias do Sul (RS), Cruzeiro (MG), Fortaleza Basquete Cearense (CE), Flamengo (RJ), Minas (MG), Pato Basquete (PR), União Corinthians (RS), Unifacisa (PB) e Vasco da Gama (RJ). Já o clube argentino será o Atlético Unión de Santa Fé.