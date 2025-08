Morre Frank Mill, campeão do mundo pela Alemanha em 1990

Faleceu nesta terça-feira o ex-jogador Frank Mill, campeão da Copa do Mundo com a Alemanha em 1990, aos 67 anos. Em maio, o alemão havia sofrido um ataque cardíaco.

A conta oficial da federação alemã publicou em suas redes sociais uma homenagem ao atleta: "Lamentamos a perda de Frank Mill, nosso campeão mundial de 1990. Descanse em paz, Frank. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos".

Wir trauern um Frank Mill, unseren Weltmeister von 1990. ? Ruhe in Frieden, Frank. ?? Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. pic.twitter.com/mC8fwIdngb ? DFB-Team (@DFB_Team) August 5, 2025

Como profissional, Mill jogou no Rot-Weiss Essen, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund e Fortuna Düsseldorf, e fez 17 jogos pela seleção da Alemanha.

Frank integrou o elenco da equipe alemã na Copa de 1990, disputada na Itália, embora não tenha entrado em campo no torneio. Ele também foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988.

Rudi Völler, antigo companheiro de seleção, lamentou a morte de Mill. "A notícia da morte de Frank me chocou. Além de Franz Beckenbauer e de Andreas Brehme, sentiremos para sempre saudade de outro campeão mundial de 1990", afirmou o atual diretor esportivo da federação alemã.

Em 2024, outros dois integrantes do time campeão mundial faleceram: Andreas Brehme, autor do gol da vitória alemã na final da Copa, e Franz Beckenbauer, treinador da equipe e campeão do mundo como jogador em 1974.