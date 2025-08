Morre Frank Mill, campeão do mundo com a Alemanha em 1990, aos 67 anos

O futebol alemão e mundial está de luto. Morreu na noite desta segunda-feira o ex-atacante Frank Mill, campeão do mundo em 1990 sob a direção de Franz Beckenbauer, e que esteve nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-1984. O ex-jogador de 67 anos sofreu um ataque cardíaco fulminante.

"Lamentamos a perda de Frank Mill, nosso campeão mundial de 1990. Descanse em paz, Frank. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos", escreveu o perfil da seleção alemã.

O atacante fez história no futebol de seu país, jogando mais de 500 partidas pelo Campeonato Alemão, 386 apenas na divisão de elite, com as camisas de RW Essen, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund (onde se destacou) e Fortuna Düsseldorf, com 123 gols anotados. Na seleção da Alemanha, foram 17 partidas e o título da Copa do Mundo de 1990, na Itália - vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, gol de pênalti de Brehme.

Clube de estreia na elite alemã, o RW Essen foi um dos prieiros a revelar a morte. "O Rot-Weiss Essen lamenta a perda de seu ex-atacante Frank Mill. Natural de Essen, ele faleceu na noite de segunda-feira, 4 de agosto, para terça-feira, 5 de agosto, após um grave ataque cardíaco. Ele tinha apenas 67 anos. Frank Mill, que chegou ao RWE vindo do Eintracht Essen aos 14 anos em 1972, disputou um total de 165 partidas profissionais (marcando 90 gols) pelo Rot-Weiss. Descanse em paz, lenda!"

A comoção foi geral. Hans-Joachim Watzke, ex-diretor e CEO do Borussia Dortmund definiu o atacante como "um sujeito astuto em campo e um conversador maravilhoso fora dele. Quando chegou ao nosso time em 1986, as coisas estavam melhorando. Ele desempenhou um papel fundamental na conquista da Copa da Alemanha em 1989, no vice-campeonato em 1992 e na chegada à final da Copa da Uefa em 1993. Nossos pensamentos estão com a família e os entes queridos de Frank Mills."

Foi justamente no Dortmund que Mill fez história, onde jogou entre 1986 e 1994, anotando 49 gols. E o clube fez questão de uma última homenagem. "Todos no Borussia Dortmund expressam suas sinceras condolências pelo falecimento de Frank Mill. Nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos neste momento difícil. Frank será sempre lembrado", escreveu o clube.

Até o perfil oficial de Beckenbauer se despediu de Mill, em fotos ao lado do treinador da seleção alemã em 1990. "Descanse em paz, Frank Mill. O ex-atacante fez parte do time campeão da Copa do Mundo de 1990 sob o comando do técnico Franz Beckenbauer e jogou mais de 500 partidas na 1ª e 2ª Bundesliga. Infelizmente, ele faleceu hoje aos 67 anos. Nossas sinceras condolências à sua família e entes queridos."