Mesmo sem lutar, Valter Walker assume vaga no ranking dos pesos-pesados do UFC

A mais recente atualização dos rankings do UFC, divulgada nesta terça-feira (5), apresentou poucas alterações. A principal delas, talvez, envolveu o gigante brasileiro Valter Walker, que, mesmo sem lutar, assumiu uma vaga no top 15 da divisão dos pesos-pesados.

Irmão mais novo do meio-pesado (93 kg) Johnny Walker, Valter se recuperou de uma estreia frustrada, ao ser derrotado por Lukasz Brzeski, e engatou uma sequência de três vitórias - todas por finalização, via chave de pé - em suas últimas apresentações. Curiosamente, o próprio lutador carioca - tomado pelo 'modo sincerão' - havia negado ter interesse em fazer parte do ranking dos pesados neste momento, por não se sentir pronto para encarar desafios maiores.

Apesar disso, Valter Walker agora ocupa a 14ª colocação no ranking peso-pesado do Ultimate. A estreia do 'Caçador de Pé' - como o brasileiro passou a ser apelidado - na tabela de classificação da categoria veio em virtude da saída de Martin Buday. O eslovaco, que venceu Marcus 'Buchecha' no último dia 26 de julho e fazia parte do top 15 da divisão, não teve seu contrato renovado, mesmo tendo somado sete triunfos e apenas um revés no octógono mais famoso do mundo.

Karol Rosa subindo

Outra brasileira que foi premiada na nova atualização dos rankings do UFC foi Karol Rosa. A peso-galo (61 kg) capixaba, que derrotou Nora Cornolle no último sábado (2), pelo card do UFC Vegas 108, subiu um degrau na lista de classificação da categoria e agora ocupa a 9ª colocação.

Japonês no top 5

Por fim, mas não menos importante, Tatsuro Taira alcançou o top 5 dos pesos-moscas (57 kg) após derrotar o sul-coreano Hyun Sung Park na luta principal do UFC Vegas 108, no sábado. O japonês, que venceu sete dos oito combates disputados por ele no octógono do Ultimate, pulou do sexto para o quinto lugar no ranking da divisão, que tem como campeão o brasileiro Alexandre Pantoja.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok