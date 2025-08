Memphis cita jogadores 'agressivos nos treinos' do Corinthians para Dérbi

O atacante Memphis Depay projetou o clássico entre Palmeiras e Corinthians, que ocorre amanhã, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele vê o time "agressivo" nos treinos e preparado para o Derby decisivo.

"Sabemos o quão importante é ficar na Copa. Temos a vantagem de 1 a 0, mas sabemos que precisamos nos concentrar. Ficamos muito focados na semana inteira, especialmente nos últimos dois dias. Tivemos muitas reuniões para falarmos sobre o jogo. Mas, é um Derby. Sabemos o que temos que fazer, sabemos como vai ser", disse o atleta em entrevista à Corinthians TV.

"Todos estão prontos, estão preparados, agressivos nos treinamentos. Então, acho que estamos prontos para fazer o que precisamos fazer. Temos uma vantagem de 1 a 0, mas temos que jogar como se estivesse 0 a 0. Temos que nos preparar para vencer a partida", acrescentou.

Uma mostra da tal "agressividade nos treinos" foi dada hoje. O holandês se desentendeu com o zagueiro Félix Torres durante a última atividade para o clássico, nesta manhã. Eles precisaram ser separados pelos colegas e até pelo executivo de futebol Fabinho Soldado.

O Corinthians ganhou o jogo de ida do confronto com o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Memphis Depay. Portanto, precisa de um simples empate para avançar às quartas de final da competição.

Uma derrota por um gol, por outro lado, leva o embate para a disputa de pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina o clube do Parque São Jorge.