Manipulação de resultado? Jake Paul contrata advogado de Elon Musk para se defender

Desde que começou a se destacar no mundo do boxe profissional, de forma surpreendente, Jake Paul tem convivido com questionamentos sobre a credibilidade do seu currículo. Mas, ao que parece, o youtuber que virou pugilista se fartou das insinuações e resolveu tomar uma providência.

Através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Jake confirmou a contratação do famoso advogado Alex Spiro, que já trabalhou com outras celebridades como Elon Musk, Jay-Z e Alec Baldwin. A parceria com o profissional mostra que o youtuber vai buscar na Justiça uma forma de combater as acusações de manipulação de resultado em suas lutas, que insinuam que suas vitórias no boxe foram 'armadas'.

"Eu dediquei minha vida ao boxe e eu não vou mais deixar aqueles com visibilidade pública me ofender ou o esporte que eu amo e respeito, sem consequências", afirmou Jake.

O advogado, que supostamente cobra 3 mil dólares (cerca de R$ 16 mil) por hora, é conhecido por trabalhar duro na tentativa de proteger a reputação de seus clientes - uma prova de que a jovem celebridade americana está cansada de ter seu sucesso no boxe profissional colocado em xeque. E Spiro parece estar alinhado com a expectativa do youtuber.

"Eu fui contratado pelo Sr Paul para buscar reparação legal pelos danos que ele sofreu. Se alguém usar seu discurso público para prejudicá-lo e o esporte com mentiras, haverá consequências. A reputação e o valor de Jake como atleta serão protegidos com toda a força da lei", declarou Alex Spiro, à 'Fox News'.

Jake Paul no boxe

Depois de construir sua fama na internet, Jake Paul decidiu se aventurar no boxe profissional, onde estreou em janeiro de 2020. Tratado como uma piada por grande parte da comunidade do esporte ao chegar na nobre arte, o youtuber surpreendeu ao colecionar vitórias - algumas delas sobre figuras renomadas no mundo das lutas, como os ex-campeões mundiais Mike Tyson e Julio Cesar Chavez Jr e os ex-campeões do UFC Anderson Silva e Tyron Woodley - o que lhe rendeu um cartel de 12 triunfos e um revés, além de uma vaga no ranking top 15 da Associação Mundial de Boxe (WBA).

