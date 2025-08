Manchester City estuda renovar contrato de Rodri até 2029

Atual vencedor da Bola de Ouro, o espanhol Rodri tem contrato com o Manchester City até junho de 2027 e desperta interesse em outros times europeus. Por conta disso, o clube inglês estuda renovar o contrato do volante por mais dois anos.

O Manchester City planeja oferecer um vínculo até junho de 2029, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Além disso, com o novo contrato, Rodri seria o meia mais bem pago da Europa e teria o segundo maior salário do elenco do clube inglês, atrás apenas do centroavante Erling Haaland.

Segundo o jornal espanhol AS, o salário do espanhol de 29 anos passaria de aproximadamente R$1,3 milhão semanal para quase R$ 2 milhões por semana.

No último mês de julho, o AS noticiou que o Real Madrid enxerga Rodri como o substituto perfeito para o alemão Toni Kroos, que se aposentou em 2024, e poderia fazer uma proposta pelo jogador.

Com passagens por Villarreal e Atlético de Madrid, Rodri chegou ao Manchester City em julho de 2019. Desde então, o meia se tornou fundamental no esquema do técnico Pep Guardiola. Ao todo, já disputou 265 jogos, marcou 26 gols e deu 32 assistências.

Venceu quatro títulos do Campeonato Inglês (2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24), uma Liga dos Campeões (2022/23), uma Copa da Inglaterra (2022/23), duas Copas da Liga Inglesa (2019/20 e 2020/21), um Mundial de Clubes (2023), uma Supercopa da Europa (2023) e uma Supercopa da Inglaterra (2019).

Além disso, por conta de suas atuações na temporada 2023/24 com a camisa do Manchester City e da seleção da Espanha, Rodri venceu a Bola de Ouro, entregue pela revista francesa France Football.

Na última temporada, o meia sofreu uma grave lesão no joelho direito e disputou apenas oito jogos. Sem ele, o clube teve sua pior temporada sob o comando de Pep Guardiola.