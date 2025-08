Leverkusen vence amistoso contra Pisa na Bayer Arena

O Bayer Leverkusen venceu o Pisa por 3 a 0, nesta terça-feira, em um amistoso internacional de pré-temporada, na Bayer Arena. A equipe alemã vem de uma série de jogos preparatórios para a temporada 25/26, perdendo somente um deles, para o Flamengo sub-20.

Já o time italiano venceu todos os amistosos contra times nacionais, e este foi seu primeiro teste internacional na pré-temporada.

O jogo

Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, o Leverkusen abriu o placar com uma jogada de bola parada: Grimaldo cobrou a falta cruzando para Robert Andrich, que completou e marcou o primeiro gol, na entrada da grande área.

Aos 12, Grimaldo quase ampliou para o time alemão com um chute que foi no travessão. Pouco depois, aos 17, ele deu assistência para Christian Kofane, que dominou e finalizou balançando a rede.

Com o relógio marcando 23 minutos, o brasileiro Arthur sofreu uma falta e torceu o tornozelo. O jogador chegou a deixar o campo sendo aplaudido pelos torcedores, mas, mesmo com o desconforto, ele retornou ao gramado pouco tempo depois.

O Leverkusen seguiu pressionando e o terceiro gol saiu aos 45 minutos do primeiro tempo, com Palacios aproveitando o cruzamento para trás de Adli e finalizando com o pé direito para ampliar a vantagem do Leverkusen.

Já no segundo tempo, o Pisa conseguiu criar mais chances de ataque, com destaque para Tony Meister, que teve uma atuação melhor na etapa final. Meister, que inclusive sofreu falta grave aos 54 minutos, resultando na expulsão de Tapsoba. Ele tinha condições claras de entrar na grande área e finalizar cara a cara com o goleiro quando foi empurrado pelo camisa 12 do Leverkusen.

Apesar das oportunidades, a equipe italiana não conseguiu balançar a rede, com Flekken, goleiro do Leverkusen, fazendo boas defesas para o time alemão.

A win on our return to the BayArena! ??? 90? | 3-0 | #B04Pisa pic.twitter.com/OI7FspezKF ? Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 5, 2025

Próximos compromissos

O Leverkusen volta ao campo para mais um amistoso internacional no dia 8, desta vez contra o Chelsea. A estreia oficial acontece no dia 15, diante do Grossaspach, pela Copa da Alemanha.

Já o Pisa vai fazer seu próximo teste contra o time Augsburg, da Alemanha. A estreia oficial na temporada está marcada para o dia 17 de agosto, diante do Cesena, pela Copa da Itália.