Lesionado, Calleri acompanha São Paulo em decisão contra o Athletico-PR

Nesta terça-feira, através das redes sociais, o São Paulo informou que o atacante Calleri, que se recupera de cirurgia após sofrer ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, acompanhará a delegação na viagem à Curitiba, onde o Tricolor enfrenta o Athletico-PR, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Após encerrar a preparação para o duelo, o São Paulo embarcou à capital paranaense com a presença do argentino. Ele se lesionou no dia 16 de abril, durante a partida entre Botafogo e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Uma semana depois, foi submetido a um procedimento cirúrgico e deve desfalcar o Tricolor pelo menos até o final da atual temporada.

Além de Calleri, Hernán Crespo não pode contar com mais seis atletas diante do Furacão: Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nos processos transversos das vértebras L1, L2 e L3), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Wendell (lesão na coxa esquerda) e Dinenno (já atuou por outra equipe na competição).

Por outro lado, o treinador terá à disposição Alan Franco e Ferreirinha, que cumpriram suspensão contra o Internacional. Desta forma, o São Paulo deve entrar em campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

O Tricolor venceu o Athletico-PR por 2 a 1, no Morumbis, e precisa somente de um empate para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil. Se o Furacão ganhar por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols leva a equipe paranaense à próxima fase.