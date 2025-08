Lesão impediu empréstimo de Endrick à Real Sociedad, diz rádio

Atualmente se recuperando de lesão, o destino de Endrick nesta temporada poderia não ser o Real Madrid. De acordo com a rádio "El Partidazo de Cope", a Real Sociedad havia finalizado um acordo de empréstimo com os Merengues pelo brasileiro, que se lesionou e cancelou o acordo.

Segundo o veículo, a Real Sociedad estaria procurando um atacante, e o jovem brasileiro, que marcou dois gols pelo Real Madrid nos dois jogos da Copa do Rei contra a própria Sociedad, era considerado uma boa opção para o clube espanhol.

Sem Endrick, em apenas três dias, a Real Sociedad fechou as contratações de Caleta-Car e Gonçalo Guedes. Caso a equipe tivesse conseguido o empréstimo de Endrick, Gonçalo Guedes teria menos chances de ser contratado.

Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Disputa acirrada

Por fim, agora Endrick não teria mais vontade de sair do Real Madrid. Porém, o brasileiro terá de disputar posição com o jovem Gonzalo García, que foi muito bem na Copa do Mundo de Clubes. Ambos disputam uma vaga para ser o reserva imediato do francês Kylian Mbappé.

Em sua primeira temporada pelo Real Madrid, Endrick disputou 37 jogos e marcou sete gols, sendo um dos artilheiros da Copa do Rei da Espanha.