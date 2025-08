Jovem da base agrada Dorival e pode virar solução caseira no Corinthians

Uma das poucas boas notícias do Corinthians no empate de 1 a 1 com o Fortaleza, no último domingo, pelo Brasileirão, foi o garoto Dieguinho. O jovem, revelado pelo clube alvinegro, fez a sua estreia como titular na equipe profissional e agradou o técnico Dorival Júnior.

Destaque nas categorias de base, o meia-atacante de 17 anos atuou aberto pelo lado direito e teve atuação de destaque, sobretudo no primeiro tempo.

Ele, ao todo, teve 41 ações com bola, com mais de 80% de acerto nos passes, duas assistências para finalização e dois dribles bem-sucedidos. Após a partida, Dorival teceu elogios ao atleta.

"É um garoto, está sendo preparado, sendo inserido aos poucos. Está começando a ganhar espaço. Ainda pode produzir muito mais, mas aproveitou bem as bolas que teve. É um menino que carece de uma atenção. Que a gente continue provocando ele a atingir sua melhor condição. Mas, vem desenvolvendo bem, assim como outros que estão no nosso grupo", afirmou o treinador.

Dieguinho pode se tornar uma solução caseira em meio à dificuldade do Corinthians em contratar reforços. Em situação financeira delicada, a diretoria alvinegra tem encontrado obstáculos no mercado e ainda não conseguiu atender os pedidos de Dorival.

O Filho do Terrão pode atuar como uma meia centralizado ou aberto, característica carente no elenco do Timão.

"Ele também tem essa característica, vinha atuando na base como um homem de lado de campo. Joga por dentro, assim como fez no segundo tempo, mas vinha atuando mais aberto nas categorias de base. Tem esse perfil. Tem velocidade, ataca bem o espaço. Pode crescer muito e executar essas duas funções com tranquilidade", disse Dorival.

O Corinthians agora vira a chave para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a equipe enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O time venceu a partida de ida, por 1 a 0, e precisa de um empate para avançar de fase.