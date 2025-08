Internacional desembarca no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense

O Internacional desembarcou, na tarde desta terça-feira, no Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Maracanã. A equipe gaúcha precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar, após a derrota por 2 a 1 na ida.

A delegação colorada viajou para o Rio de Janeiro após finalizar a preparação para o confronto. Na manhã desta terça, o técnico Roger Machado comandou um treino fechado, com foco na parte técnica e tática, realizando os ajustes finais para a partida.

Preparação finalizada! ?? Colorado enfrenta o Fluminense no duelo de volta das oitavas da Copa do Brasil ?? pic.twitter.com/upcVin6i2Q ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 5, 2025

Para o duelo desta quarta, Roger conta com o retorno do zagueiro Vitão, suspenso na última partida do Internacional, a derrota porpara o São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já Alan Patrick e Bruno Henrique, que não atuaram contra o São Paulo, seguem como dúvidas. Ambos foram titulares na partida de ida contra o Fluminense.

Romero, Ivan, Fernando, Bruno Gomes e Lucca Drummond seguem lesionados e serão desfalques do Internacional nesta quarta-feira.

Provável escalação do Internacional

Assim, a provável escalação do Internacional para enfrentar o Fluminense é: Sergio Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique (Richard), Wesley, Alan Patrick (Bruno Tabata) e Johan Carbonero; Rafa Borré.