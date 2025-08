Ídolo do São Paulo, Muller rebate Arboleda e dispara: "Faz gol e não ganha título"

Nesta terça-feira, após ter sido criticado por Arboleda nas redes sociais, o ex-atacante e ídolo tricolor Muller respondeu com firmeza ao zagueiro equatoriano do São Paulo, que marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

O defensor aproveitou o bom momento em campo para rebater Muller, que recentemente, em entrevista ao ge, demonstrou incômodo com a presença de muitos estrangeiros no elenco do São Paulo. Na ocasião, o ex-jogador afirmou que "é um pior que o outro", em referência aos atletas de fora do Brasil que atuam no clube paulista.

Na comemoração pela vitória no Beira-Rio, Arboleda publicou uma foto ao lado de Enzo Díaz, Ferraresi, Dinenno e Bobadilla, também estrangeiros do elenco, e escreveu: "Os gringos, um pior que o outro. Palhaço", em resposta à fala do ex-atleta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Craque Muller (@muller7oficial)

Nesta terça, Muller não deixou a provocação passar em branco e voltou a criticar o zagueiro: "Um recado para o Arboleda: você fez gol? Parabéns, mas tem que ganhar título. Se não ganhar título, não adianta nada. Você está há dez anos no São Paulo. Se conseguir ganhar pelo menos uns dez títulos, o que eu acho difícil, aí você vem falar comigo, porque eu ganhei 15. Agora faz gol e não ganha título? Eu não vou chorar, tem que arrebentar mesmo, o São Paulo é muito grande", afirmou.

"Jogar meia boca... Jogadorzinho meia boca estrangeiro que vem aqui, não quer dizer nada. Tem estrangeiro meia boca no Flamengo, no Palmeiras, no Cruzeiro, e no São Paulo não é diferente. Fez gol? Parabéns. Mas levanta troféu, beleza?", completou.

Atualmente, o técnico Hernán Crespo conta com nove atletas estrangeiros no elenco: Alan Franco, Arboleda, Ferraresi, Enzo Díaz, Cédric Soares, Bobadilla, Calleri, Tapia e Dinenno.

As contratações internacionais têm sido uma alternativa diante da grave crise financeira que o clube enfrenta nos últimos anos. Recentemente, o Tricolor reforçou o setor ofensivo com mais dois gringos. Juan Dinenno chegou por empréstimo do Cruzeiro, enquanto Gonzalo Tapia foi cedido pelo River Plate, da Argentina.