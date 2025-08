Ídolo do Porto, Jorge Costa falece aos 53 anos

Antigo capitão do FC Porto e atual diretor do futebol profissional do clube, Jorge Costa faleceu nesta terça-feira, aos 53 anos, vítima de duas paradas cardiorrespiratórias.

Jorge Costa deixou-nos. Um de nós, um líder, capitão, exemplo. Um símbolo do FC Porto. Obrigado por seres FC Porto até ao fim. Até sempre, Jorge Costa. pic.twitter.com/XTmW5WVEHj ? FC Porto (@FCPorto) August 5, 2025

Pela manhã, Costa passou mal enquanto assistia ao treino do Porto. Os médicos chegaram a reverter seu quadro clínico, mas o antigo capitão dos dragões teve outra parada cardíaca e acabou falecendo no Hospital de São João, no Porto.

Em nota oficial, o clube português lamentou o falecimento do ex-atleta: "O Futebol Clube do Porto manifesta a sua mais profunda tristeza e consternação pelo falecimento de uma figura incontornável da história do clube".

"Jorge Costa personificou, ao longo da sua vida, dentro e fora de campo, os valores que definem o FC Porto: entrega, liderança, paixão e um inabalável espírito de conquista. Seu legado permanecerá sempre vivo na memória de todos os Portistas", afirmou o clube

O ex-atleta já tinha histórico de problemas cardíacos, tendo sido internado em 2022 após sofrer um infarto e ser submetido a um cateterismo.

Vestindo a camisa do Porto, Jorge Costa conquistou uma Taça Uefa e uma Liga dos Campeões. Além disso, venceu cinco Taças de Portugal e seis Supertaças.

Em sua última aparição em público, no domingo, Jorge Costa marcou presença em uma reunião com vários jogadores antigos do FC Porto e do Atlético de Madrid, pouco antes de as equipes se enfrentarem em um amistoso internacional.