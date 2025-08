Hamilton segue enfrentando especulações na Ferrari, desta vez criadas por ele mesmo

Por Alan Baldwin

LONDRES (Reuters) - As férias de agosto da Fórmula 1 serão uma pausa bem-vinda para Lewis Hamilton, depois que ele deu início a novas especulações sobre seu futuro na Ferrari com comentários autocríticos e enigmáticos na Hungria no fim de semana.

O piloto de Fórmula 1 mais bem-sucedido de todos os tempos, com sete campeonatos mundiais e um recorde de 105 vitórias, teve um início difícil em sua passagem por Maranello e ainda não subiu ao pódio em 14 corridas.

O britânico de 40 anos também tem enviado mensagens conflitantes, sua temporada é uma montanha-russa de altos e baixos — avaliações negativas e desânimo seguidos de picos de euforia e esperança.

No Canadá, em junho, ele garantiu aos repórteres que estava na Ferrari a longo prazo.

"Para todos que escrevem reportagens sobre eu estar pensando em não correr — eu literalmente acabei de começar aqui na Ferrari", disse ele na ocasião.

"Não há dúvida de onde minha cabeça está e o que estou trabalhando para alcançar com esta equipe. Portanto, não há dúvidas. Por favor, parem de inventar coisas."

No último sábado, em Hungaroring, depois de se classificar em 12º lugar, ele se descreveu como "inútil" e sugeriu que a Ferrari poderia querer substituí-lo.

Após a corrida, também em 12º lugar, Hamilton disse que havia muita coisa acontecendo nos bastidores — sem explicar — e que estava ansioso para voltar após a pausa — "espero".

BRITÂNICO FRUSTRADO

O atual chefe Fred Vasseur e o ex-diretor da Mercedes Toto Wolff consideraram que Hamilton estava sendo Hamilton, com o primeiro dizendo que o britânico está frustrado e não desmotivado.

Wolff disse que Hamilton sempre usou seu coração, batendo em si mesmo por causa de seu desempenho.

Com a Mercedes no Brasil no ano passado, ele deu a entender em uma mensagem de rádio que talvez não terminasse a temporada, dizendo mais tarde que no momento não queria continuar.

Há dúvidas legítimas sobre a possibilidade de Hamilton conseguir o que deseja — um oitavo título recorde — na Ferrari.

Ele não vence uma corrida há mais de um ano, não larga na pole há mais de dois e está enfrentando a pior seca de pódios de sua carreira estelar, com 16 corridas consecutivas fora dos três primeiros lugares.

Seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, subiu ao pódio cinco vezes nesta temporada e largou na pole no domingo.

O britânico venceu a corrida sprint de Xangai com a pole em março, mas foi superado em 10 a 4 por Leclerc e derrotado em 11 a 2 nas corridas, sendo que ambos foram desclassificados na China.