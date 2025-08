Grêmio se reapresenta após derrota e abre preparativos para pegar o Sport

Nesta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, o elenco do Grêmio se reapresentou após a derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão, e iniciou a preparação para encarar o Sport, também pela competição nacional.

Os atletas que atuaram mais de 60 minutos na partida, realizaram trabalhos de recuperação na academia e corrida leve em volta do gramado.

Sob orientação da equipe de preparação física no campo 2, o restante do grupo iniciou os trabalhos com um aquecimento leve, que incluiu corrida em ritmo moderado e exercícios individuais com bola.

Em seguida, o elenco foi dividido em dois grupos para alternar entre circuitos distintos: um voltado ao desenvolvimento da velocidade, com piques de ponta a ponta do campo, e outro dedicado à posse de bola, com a restrição de apenas dois toques por jogador, em espaço reduzido.

Na segunda parte das atividades, o técnico Mano Menezes assumiu o comando e conduziu uma atividade técnica no campo 1. Ainda em dois grupos, os jogadores passaram por estações que exigiam controle de posse sob pressão, agilidade nas decisões e ações rápidas, além de finalizações direcionadas a minigols, visando precisão e eficiência.

Para encerrar o dia, Mano reuniu todo o elenco em uma atividade técnico-tática desenvolvida em dois terços do campo. Dois times se enfrentaram com foco na transição ofensiva: a bola só podia ser levada ao ataque depois de circular pelo meio-campo, e a equipe tinha tempo limitado para concluir a jogada após esse avanço.

O elenco do Grêmio treinará novamente às 10h, no CT Luiz Carvalho, durante toda a semana. A próxima atividade está marcada para esta quarta-feira (6).

O jogo contra o Sport, válido pela 19ª rodada do Brasileirão, está marcado para domingo (10), às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.