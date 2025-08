Goleiro John não é relacionado no Botafogo e deve ser negociado com o West Ham

A diretoria do Botafogo deu mais um indício de que o goleiro John será mesmo negociado com o inglês West Ham ao tirá-lo do jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, em São Paulo.

O clube carioca havia recusado uma primeira proposta do clube inglês por seu camisa 1, mas acabou cedendo com aumento das cifras e a vontade do goleiro de jogar no futebol europeu. John atuou normalmente no fim de semana contra o Cruzeiro.

Nesta terça-feira, o técnico Davide Ancelotti divulgou os relacionados para a viagem até o interior paulista sem a presença de John. Na lista com 24 nomes, três goleiros: Léo Linck, principal candidato à vaga em Bragança Paulista, Cristhian Loor e Raul.

O experiente Neto, de 36 anos e rescindindo com o Bournemouth, também da Inglaterra, já teria tudo acertado para ser o substituto de John no Botafogo. O clube, porém, evita falar abertamente do assunto enquanto nada é definido oficialmente.

Os torcedores botafoguenses não gostaram da postura de John e o vaiaram bastante durante a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro. O goleiro foi acusado de falhar no primeiro gol por não estar "concentrado no clube" e a cada toque na bola recebia apupos das arquibancadas do Engenhão. Então ídolo nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores, agora pode estar saindo pela porta dos fundos.