Fluminense x Internacional: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Após vencer a partida de ida no Rio Grande do Sul por 2 a 1, o Fluminense tenta confirmar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. O Tricolor recebe o Internacional no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30 (de Brasília), com a vantagem do empate para avançar.

Ao Colorado resta vencer por um gol de diferença e forçar a disputa de pênaltis ou por dois ou mais gols de vantagem para se classificar nos noventa minutos.

Onde assistir: O duelo entre Fluminense e Internacional terá transmissão pelo SporTV (TV fechada), pelo Premiere (Pay-per-view) e pela Amazon Prime (Streaming).

As duas equipes chegam justamente em situações opostas ao do primeiro jogo. Antes da ida, o Fluminense estava sem vencer desde que retornou do Super Mundial de Clubes. Mas depois de vencer o Inter, ainda fez 1 a 0 no Grêmio pelo Brasileirão e entrará em campo embalado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Já o Internacional, que entrou em campo motivado na ida, perdeu duas seguidas. Além do Tricolor carioca, também levou 2 a 1 do São Paulo, também no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar do bom resultado da ida, Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, pede o máximo de concentração.

"Temos que ter o foco o jogo inteiro. Ganhamos o primeiro tempo de uma partida de centro e oitenta minutos e será a nossa atitude em campo que vai definir a nossa sorte no jogo. Isso independentemente de como o Internacional vai se comportar", disse ele.

Para este duelo o Fluminense, que já não vinha podendo contar com Ignácio, por conta de um problema no ligamento colateral medial do joelho, grau dois, perdeu Thiago Silva, com lesão grau dois na posterior da coxa direita. Assim a zaga deverá ser formada por Manoel e Juan Freytes.

Pelo lado do Inter, o técnico Roger Machado sabe que é preciso administrar a pressão.

"Já tivemos nossos nomes gritados e agora estamos sendo vaiados. Isso depende do resultado e devemos manter a concentração e a motivação em alta para o jogo contra o Fluminense", disse ele.

O treinador do Inter não quis antecipar a escalação que vai mandar a campo e pode promover mudanças em busca de algo que possa surpreender o Fluminense.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE-RJ X INTERNACIONAL-RS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 6 de agosto de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Kevin Serna, Germán Cano e Yeferson Soteldo



Técnico: Renato Gaúcho

INTERNACIONAL: Sergio Rochet, Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Johan Carbonero; Rafa Borré



Técnico: Roger Machado