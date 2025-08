Flamengo nunca avançou na Copa do Brasil depois de perder a ida em casa

O Flamengo visita o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV. Precisando vencer por dois gols de diferença, o Rubro-negro nunca avançou na competição depois de perder o primeiro jogo em casa.

Na última quarta-feira, no Maracanã, com gol de Tomás Cuello, o Atlético-MG venceu o jogo de ida por 1 a 0. Agora, o Flamengo precisa reverter a desvantagem dentro da casa do adversário pela primeira vez na história da Copa do Brasil.

Ao todo, o time carioca foi derrotado dentro de casa no jogo de ida em seis oportunidades na competição. A primeira vez que isso aconteceu foi nas quartas de final de 2000, quando o Santos venceu o Flamengo por 4 a 0 no Maracanã, na primeira partida.

O Peixe ainda venceu o segundo jogo por 4 a 2, na Vila Belmiro, e avançou à semifinal.

Em 2005, no Estádio Pedro Pedrossian, no Mato Grosso do Sul, o Flamengo perdeu para o Ceará por 2 a 0, no jogo de ida das oitavas de final. O empate em 1 a 1 no Castelão classificou o time nordestino na segunda partida.

Nas quartas de final da edição de 2011, novamente contra o Ceará, o Rubro-negro perdeu por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, na partida de ida. No Estádio Presidente Vargas, o Vozão garantiu vaga na semifinal com o empate em 2 a 2.

No clássico contra o Vasco, nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2015, o Flamengo perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, no Maracanã. Na volta, no mesmo estádio, o Cruzmaltino se classificou após o empate em 1 a 1.

As duas últimas vezes que o Rubro-negro foi eliminado depois de perder o jogo de ida dentro de casa foram contra o mesmo adversário. Em 2020, nas quartas de final, o São Paulo venceu o time carioca por 2 a 1, no Maracanã, no primeiro jogo. No Morumbis, o Tricolor Paulista triunfou por 3 a 0 e avançou.

Por fim, na grande decisão da Copa do Brasil de 2023, o Flamengo perdeu o jogo de ida para o São Paulo, no Maracanã, por 1 a 0. Na volta, no Morumbis, o empate em 1 a 1 deu o título da competição para o Tricolor.