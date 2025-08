Flamengo desembarca em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG; veja os relacionados

O Flamengo já está em Belo Horizonte para o duelo decisivo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Com a derrota por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro precisará vencer por dois gols de diferença para avançar no torneio nacional. Em caso de vitória simples, o duelo irá para os pênaltis.

Vale ressaltar que, em toda sua história, a equipe carioca nunca conseguiu reverter um placar adverso no jogo de ida, atuando fora de casa no segundo jogo. Além disso, o Flamengo vem de três partidas sem vitórias e com muitos desfalques.

O trio Danilo, De La Cruz e Pulgar continua entregue ao departamento médico. Já Luiz Araújo e Bruno Henrique não estarão disponíveis por apresentarem nível elevado de desgaste físico. Recuperado de uma tendinite, Everton Cebolinha retorna, mas deve começar no banco de reservas.

Um provável Flamengo, portanto, tem: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Confira os relacionados do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG: