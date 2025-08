Flaco valoriza sequência invicta do Palmeiras no Brasileiro e projeta briga pelo título

Com o empate por 2 a 2 diante do Vitória no último domingo, o Palmeiras chegou a cinco jogos seguidos sem perder (três vitórias e dois empates) no Brasileirão e manteve-se perto do líder Flamengo. Atacante do Verdão, Flaco López destacou a importância do resultado fora de casa e projetou a equipe firme na disputa pelo título.

"Foi um jogo difícil em Salvador, sabíamos que ia ser assim. Entramos com um time que não vinha jogando junto, mudaram os 11 jogadores, então é um pouco complicado quando a gente não vem com tanto entrosamento. Mas feliz pela partida que o time fez, pelo esforço até o último segundo", analisou o atacante.

Mesmo com uma formação totalmente alternativa, o Verdão mostrou resiliência para buscar o empate após sair perdendo por 2 a 0. Flaco foi o responsável por marcar o segundo gol da equipe, mantendo o bom momento individual e coletivo.

É DERBY DECISIVO EM FAMÍLIA! ? A venda geral para o clássico pela Copa do Brasil começou! Garanta seu ingresso ? ? https://t.co/usGqv7h7lS pic.twitter.com/gCxDZYIDUZ ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 4, 2025

"Buscamos virar o jogo, acho que se tivéssemos um pouco mais de tempo a gente ia conseguir virar. O empate foi bom, acho que vai nos servir para, no final, lograrmos o nosso objetivo que é o título brasileiro", completou.

Briga acirrada na parte de cima da tabela

Com o ponto somado, o Palmeiras alcançou 33 pontos, na terceira colocação, e segue firme na briga pelo topo da tabela. O time de Abel Ferreira ainda tem um jogo a menos que o Flamengo (líder) e dois a menos que o Cruzeiro, vice-líder do torneio.

A equipe volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, quando recebe o Ceará. Antes disso, encara o Corinthians nesta quarta, pela volta das oitavas da Copa do Brasil, precisando reverter o placar de 1 a 0 sofrido na ida. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.