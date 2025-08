Félix publica passagem bíblica sobre "fazer o bem" após discussão com Memphis no Corinthians

Nesta terça-feira, horas depois da discussão com Memphis Depay no último treino do Corinthians antes do clássico decisivo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, o zagueiro Félix Torres publicou uma passagem bíblica sobre "fazer o bem" em suas redes sociais.

O equatoriano postou o versículo Tiago 4:17 da Bíblia, que diz: "Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado".

(Foto: Reprodução/Instagram)

Os jogadores se desentenderam depois de uma disputa de bola. Félix deu uma entrada dura em Memphis, que não gostou e reclamou com o equatoriano. Eles bateram boca e precisaram ser separados pelos companheiros.

Até mesmo o executivo de futebol Fabinho Soldado, que costuma acompanhar todos os treinos, entrou no gramado para acalmar os ânimos.

O restante do treinamento ocorreu normalmente. O clube, inclusive, trata o episódio com naturalidade. Memphis deve ser titular do Corinthians no Derby, enquanto Félix ficará como opção no banco de reservas.

O Timão ganhou o jogo de ida por 1 a 0, com gol do holandês. Portanto, precisa de um simples empate para avançar às quartas de final da competição.

Uma derrota por um gol, por outro lado, leva o confronto para a disputa de pênalti. Já um revés por dois ou mais gols elimina o clube do Parque São Jorge.

O segundo encontro entre Corinthians e Palmeiras está agendado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.