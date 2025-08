Ex-Palmeiras, Estêvão é apresentado no Chelsea e cita histórico de jogadores brasileiros no time inglês: "Espero seguir o exemplo"

Formado na base do Palmeiras, o atacante Estêvão foi apresentado, oficialmente, como novo reforço do Chelsea, nesta terça-feira. O jogador de 18 anos se junta ao elenco após período de férias para iniciar a pré-temporada com o time inglês.

O Chelsea acertou a contratação de Estêvão em junho de 2024. Contudo, os Blues precisaram aguardar o atleta a completar 18 anos e, conforme acordado com o Palmeiras, também esperaram o fim da Copa do Mundo de Clubes para tê-lo no elenco.

Aliás, o último jogo de Estêvão pelo Palmeiras foi justamente contra o Chelsea. As equipes se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, fase em que o Verdão foi eliminado depois de perder por 2 a 1, com um gol de Estêvão.

O time inglês, posteriormente, sagrou-se campeão do torneio ao vencer o atual campeão da Liga dos Campeões, o PSG, na decisão. Após isso, o elenco entrou de férias e se reapresentou na última segunda-feira. Estêvão também teve o período de descanso e chegou à Inglaterra no sábado.

A operação total da transferência de Estêvão para o Chelsea foi fechada em 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões). Desses 45 milhões são fixos e 16,5 milhões em metas. O clube recebeu 70% desse valor, enquanto o restante foi para o atleta.

Estêvão se inspira em outros brasileiros para fazer história no Chelsea

O Chelsea, em sua história, conta com passagem de diversos brasileiros, como Thiago Silva, David Luiz, Ramires, Oscar e Willian. Estêvão usa a trajetória dos compatriotas no clube inglês para ter sucesso na Europa.

"Depois de assinar com o Chelsea, no último jogo de 2024, joguei contra o Thiago Silva (contra o Fluminense). Ele veio e conversou comigo. Disse que eu ia adorar o clube, que tem uma estrutura incrível e é um clube incrível. E agora estou aqui, consigo ver o quão incrível este clube é", disse.

"É um prazer estar aqui, onde tantos brasileiros fizeram história. Espero seguir o exemplo daqueles que escreveram uma linda história aqui no Chelsea, assim como eles", seguiu.