Evolução defensiva com Dorival vira trunfo para Corinthians segurar vantagem no Derby

O Corinthians decide a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras nesta quarta-feira, no Allianz Parque. Em vantagem, o Timão precisa de um empate para avançar na competição.

O time alvinegro conta com um trunfo para segurar a ligeira vantagem no Derby. Desde a chegada de Dorival Júnior, o time evoluiu no setor defensivo e tem sofrido menos gols.

Durante a passagem de Ramón Díaz, a fragilidade defensiva era um dos principais defeitos da equipe. Sob comando do argentino, foram 28 gols sofridos em 26 partidas disputadas somente em 2025.

Com Dorival, os números melhoraram consideravelmente. São 12 bolas na rede em 18 jogos. Neste período, o time não foi vazado em nove oportunidades.

Na última coletiva de imprensa, o treinador falou sobre o tema e comemorou a evolução, mas disse que o desempenho ainda não é o ideal.

"Nós insistimos muito com trabalhos de posicionamentos, comportamentos, corrigimos muita coisa. Passa muito por uma mudança comportamental dos jogadores. No futebol, você precisa respeitar alguns processos que são importantes e tentar cumpri-los o máximo possível. Com isso, você diminui as chances de tomar gol. Mas, ainda não é o ideal. Ainda falta um detalhe ou outro", comentou.

O crescimento defensivo aumenta a esperança dos torcedores do Corinthians de que a equipe conseguirá segurar a vantagem no clássico contra o Palmeiras. O Derby está agendado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira.

A equipe do Parque São Jorge ganhou a partida de ida, na Neo Química Arena, por 1 a 0, com gol do holandês Memphis Depay.

O Corinthians, portanto, só será eliminado em caso de derrota por dois ou mais gols de diferença. Já um revés simples, por um gol, leva o confronto para as penalidades.