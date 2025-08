Escalação do Fluminense: Renato Gaúcho terá quatro desfalques contra o Inter

O elenco do Fluminense finalizou nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho, a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Internacional. O técnico da equipe, Renato Gaúcho, terá quatro desfalques para a partida.

O atacante Soteldo sofreu uma lesão na coxa no jogo de ida contra o Colorado e deve ficar de duas a três semanas fora.

Já o zagueiro Thiago Silva deixou o jogo contra o Grêmio, no último sábado, com dores. Após exames, foi constatada uma lesão de grau dois na posterior da coxa direita.

Além deles, Ignácio (lesão no joelho direito) e Gabriel Fuentes (lesão na coxa esquerda) também estão entregues ao departamento médico do clube.

Sendo assim, Renato Gaúcho deverá promover a entrada de Freytes no lugar de Thiago Silva.

A provável escalação do Fluminense, portanto, é: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Keno e Everaldo.

Terça-feira de preparação! ?? Amanhã é pela vaga nas quartas de final! ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/vPCETRlrvh ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 5, 2025

O Tricolor Carioca venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Everaldo, e precisa de um empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina o Fluminense.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.