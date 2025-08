Em boa fase, Piquerez iguala marca artilheira no Brasileirão pelo Palmeiras

Em ótima fase no Palmeiras, Piquerez voltou a ser decisivo neste domingo, no empate por 2 a 2 com o Vitória, fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral uruguaio foi o responsável por iniciar a reação do Verdão, que saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou a igualdade no placar.

Cerca de cinco minutos após o segundo gol do Vitória, Sosa tabelou com Facundo Torres, invadiu a área e foi derrubado por Renato Kayzer. O árbitro marcou pênalti, e Piquerez converteu com segurança aos 24 minutos, diminuindo o prejuízo.

Com o tento, o camisa 22 chegou a bolas nas redes em 15 partidas nesta edição do Brasileirão, igualando sua campanha mais artilheira na competição, que havia sido registrada em 2023, com os mesmos três gols.

O que chama a atenção, porém, é sua eficiência em 2025: na temporada passada, ele precisou de 29 jogos para atingir essa marca, ou seja, 14 a mais que na atual. Os gols de Piquerez neste Brasileirão foram marcados contra Sport, Corinthians e agora Vitória, evidenciando sua importância ofensiva mesmo atuando como defensor.

Veja os números de Piquerez pelo Brasileirão:

2021: 12 jogos e nenhum gol

2022: 26 jogos e nenhum gol

2023: 29 jogos e três gols

2024: 16 jogos e dois gols

2025: 15 jogos e três gols (até o momento)