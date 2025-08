Dérbi da Copa do Brasil é mais quente dos últimos anos? Colunistas debatem

O jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil entre Corinthians e Palmeiras é o Dérbi mais quente dos últimos anos? No Cartão Vermelho, José Trajano e Rodrigo Mattos debateram sobre a partida.

Amanhã (6), Palmeiras e Corinthians se enfrentam no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). O empate classifica os alvinegros, que venceram por 1 a 0 na ida.

Trajano: Há muito tempo não via um Dérbi com tanta expectativa

Há muito tempo que eu não via uma expectativa tão grande aqui em São Paulo entre dois rivais. [...] É um negócio bravo. Cada um tem um motivo próprio para o jogo. Para o Corinthians, é vida ou morte porque só resta a Copa do Brasil. O Palmeiras não ganha nada há algum tempo e ser desclassificado pelo rival cria uma situação. Abel está irritado, torcida pressionando.

José Trajano

Mattos: Pressão pode garantir vaga para o Palmeiras

O Palmeiras tem uma leve vantagem. Acho que vai pressionar no Allianz e não vejo um Corinthians com uma defesa consistente para segurar a pressão que o Palmeiras consegue imprimir. Se não conseguir, o Corinthians acaba levando

Rodrigo Mattos

