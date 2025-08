Corinthians vence Santos na Vila e emenda quinto jogo invicto no Brasileiro sub-17

Nesta terça-feira, na Vila Belmiro, o Corinthians visitou e bateu o Santos por 3 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Os gols do Timão no clássico pelas categorias de base foram anotados por Kaio Vinicius, Nícollas e Dante. Foi o quinto duelo consecutivo do time paulistano sem derrota, já que venceu Internacional, Fortaleza e Botafogo e empatou com o Athletico-PR.

Diante da vitória como visitante, o Corinthians chegou aos 25 pontos e subiu para terceira colocação da competição nacional. O Peixe, por sua vez, permaneceu na oitava colocação, com 21 unidades conquistadas. Como a rodada está no começo, o time do litoral pode deixar o G8 do Brasileirão sub-17 - área essa que permite acesso às quartas de final do torneio.

Antes da próxima rodada do Brasileirão sub-17, as equipes entram em campo pelo Campeonato Paulista da caregoria. O time do Parque São Jorge, no sábado, às 11h (de Brasília), contra Real Soccer, fora de casa. Já o Santos, no mesmo dia e no mesmo horário, mede forças diante do União São João, fora de casa.

Pelo Campeonato Brasileiro sub-17, o Alvinegro Praiano tem mais um clássico, já que na próxima terça-feira (12), às 15h, visita o São Paulo, em Cotia. Do outro lado, o Corinthians, também às 15h da próxima terça-feira, vai a Porto Alegre para duelar contra o Grêmio.

Santos x Corinthians: o jogo

Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Corinthians perdeu a chance de inaugurar o marcador na Vila Belmiro. Cristian Baroni desperdiçou uma cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu.

Porém, aos 15, o Timão enfim balançou as redes. Na direita da grande área, Kaio Vinicius recebeu passe de Pedro Henrique e finalizou. A bola desviou em Nadson e tirou as chances de reação do goleiro João Pedro.

O segundo gol do time do Parque São Jorge saiu aos 41 minutos ainda do primeiro tempo. Cristian Baroni, que perdeu uma penalidade no início, serviu o atacante Nicollas, que, dentro da área, bateu para ampliar a vantagem corintiana.

Aos 43 minutos do segundo tempo, o Corinthians fechou a conta. Gui Amorim constrói linda jogada e passa para Dante, que finaliza muito bem e deixa mais um golaço para o Timão na Baixada Santista.