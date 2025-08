Corinthians treina pênaltis e fecha preparação para o Derby; veja provável escalação

O elenco do Corinthians treinou na manhã desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e concluiu a preparação para o clássico decisivo contra o Palmeiras, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Derby está agendado para esta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O técnico Dorival Júnior abriu o dia com um vídeo de instruções aos atletas. Posteriormente, ele dirigiu um trabalho tático e aproveitou para fazer testes na equipe. Por fim, os jogadores ensaiaram bolas paradas e cobranças de pênalti.

A atividade também foi marcada por um desentendimento entre Memphis Depay e Félix Torres. Os dois discutiram após uma disputa de bola e precisaram ser separados pelos companheiros.

Dorival, a princípio, não terá novos desfalques para o Derby. As únicas ausências são os lesionados Maycon e Hugo. Sendo assim, a tendência é que o treinador repita a mesma escalação da partida de ida.

O Corinthians deve ir a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Timão ganhou o primeiro jogo por 1 a 0, com gol do holandês Memphis Depay, e carrega uma ligeira vantagem para a volta.

A equipe alvinegra precisa de um simples empate para avançar às quartas de final. Uma derrota por um gol de diferença, por outro lado, leva o confronto para as penalidades. Já um revés por dois ou mais gols eliminar o clube do Parque São Jorge da Copa do Brasil.