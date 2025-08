Corinthians anuncia renovação contratual de Matheus Bidu; veja detalhes

O Corinthians oficializou nesta terça-feira a renovação do contrato do lateral esquerdo Matheus Bidu. O vínculo, que se encerrava no fim deste ano, foi estendido até 31 de dezembro de 2027.

"É um momento muito especial para mim, para minha carreira. Fico muito feliz em agregar durante esse tempo. Feliz pela extensão de contrato. Espero que seja mais um novo capítulo dessa grande história que eu quero fazer dentro do clube. Feliz por momentos que já vivi aqui. Também tive momentos de aprendizado, só que hoje é um momento especial para minha família", comemorou o ala.

O jogador estava livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube desde julho. Ele, porém, sempre priorizou a permanência no Parque São Jorge.

Matheus Bidu passou por altos e baixos no Corinthians. O lateral chegou ao clube no final de 2022, mas só conseguiu ter sequência no ano passado, sob comando de Ramón Díaz. O ala, inclusive, foi peça importante na arrancada da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro.

Na temporada atual, o jogador de 26 anos oscilou e viu a concorrência aumentar. Além de Hugo e Diego Palacios, Fabrizio Angileri chegou para reforçar a posição.

O argentino tomou conta do setor na fase final do Paulistão, mas Bidu recuperou espaço após a chegada do técnico Dorival Júnior e foi titular em quatro dos sete jogos disputados pelo Timão desde a retomada do futebol brasileiro.

Ao todo, o lateral soma 98 partidas com a camisa do Corinthians, com seis gols e seis assistências. Ele também ganhou o título paulista neste ano.