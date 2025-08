Além das quartas: Corinthians joga por feito inédito e ano ileso no Allianz

O Corinthians pode sair do Allianz Parque, amanhã, classificado às quartas de final da Copa do Brasil diante do Palmeiras e com mais outros dois feitos na mochila.

Feito inédito e ano ileso

O Corinthians sonha em eliminar o Palmeiras em uma competição que não seja estadual pela primeira vez na história. Até agora, o Alviverde sempre levou a melhor em jogos eliminatórios em torneios nacionais ou internacionais — quartas de final da Libertadores de 1999, semifinal da Libertadores de 2000 e final do Brasileirão de 1994.

O Timão também pode terminar o ano ileso no Allianz Parque. Este será o terceiro Dérbi na casa do Palmeiras em 2025: os rivais empataram por 1 a 1 na final do Paulistão, e o Corinthians venceu o jogo de ida da final do estadual por 1 a 0. No Brasileirão, o embate com mando do time alviverde foi disputado na Arena Barueri — o Palmeiras venceu por 2 a 0.

O Corinthians não sabe o que é terminar um ano invicto no estádio palmeirense desde 2019. Naquele ano, o Timão venceu o único clássico disputado no local por 1 a 0, no Paulistão.

Um feito não depende do outro. O Corinthians pode até perder a invencibilidade no Allianz em 2025 e se classificar mesmo com derrota — se o Palmeiras vencer o jogo por um gol de diferença, a decisão do classificado se dará nos pênaltis.

Tira-teima no apito

Árbitro Anderson Daronco apitará o jogo entre Palmeiras e Corinthians Imagem: Marcello Zambrana/Marcello Zambrana/AGIF

Corinthians e Palmeiras terão um tira-teima com o árbitro Anderson Daronco. O gaúcho foi escalado pela CBF para apitar o jogo pela Copa do Brasil.

O Dérbi tem equilíbrio total com Daronco no apito: são duas vitórias para cada lado, além de dois empates.

O jogo de ida, comandado por Wilton Pereira Sampaio, teve polêmica. O Palmeiras se revoltou com a anulação de um gol marcado por Maurício e que daria o empate no jogo vencido pelo Corinthians por 1 a 0. O Alvinegro, por outro lado, se irritou com as paralisações feitas pelo árbitro goiano.