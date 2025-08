Corinthians insiste em fake news e CBF não vai mudar VAR do Dérbi

A CBF vai manter Caio Max Augusto Vieira como o comandante do VAR da partida decisiva entre Palmeiras e Corinthians, amanhã, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, mesmo após a reclamação pública do lado corintiano contra a escalação do árbitro. O UOL apurou que o Alvinegro está insistindo em uma fake news que já foi esclarecida desde o ano passado.

O que aconteceu

Em julho de 2024, o Corinthians pediu para a CBF investigar um suposto insulto feito por Caio Max Augusto Vieira. O clube queria averiguar a veracidade sobre uma mensagem de um perfil na Twitch que seria do árbitro: "Timão tem que f...". A entidade checou a situação e concluiu que o perfil não era de Caio Max.

O Corinthians foi notificado pela CBF sobre o fim da investigação no mesmo mês, e mesmo assim insiste na fake news antes do jogo decisivo contra o Palmeiras. O UOL apurou que a confusão pode ter acontecido dentro do Alvinegro pelo caos político que vive o clube.

Caio Max Augusto Vieira já até trabalhou como árbitro de vídeo em dois jogos do Corinthians neste ano: Corinthians 1 x 0 Santos, quando o árbitro foi Raphael Claus, e Corinthians 0 x 0 Vitória, quando o árbitro foi Felipe Fernandes de Lima. E não houve nenhuma reclamação sobre a escalação do árbitro. Ele é considerado um dos melhores árbitros de vídeos no país por quem trabalha na Comissão de Arbitragem.

Palmeiras também reclama

O Palmeiras também não está satisfeito com a escalação do árbitro Anderson Daronco, mas a escala será mantida. A CBF não muda escalas que já foram publicadas.

O UOL procurou a CBF, que informou que não vai se pronunciar sobre o caso. Já o Corinthians não respondeu a reportagem até a publicação da matéria. Ela será atualizada em caso de resposta. O Palmeiras informou que nçao tem nada a declarar.

A reclamação do Corinthians

O Corinthians entende que a imparcialidade é pilar inegociável da arbitragem. Por isso, manifesta veemente oposição à escalação de qualquer profissional que esteja sob suspeita, especialmente em um confronto da dimensão de um clássico de caráter eliminatório, em uma competição tão importante quanto a Copa do Brasil.