Corinthians contrata ex-treinador do América-MG para o sub-20

O Corinthians anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico William Batista para a equipe sub-20. Ele irá substituir Orlando Ribeiro, demitido na semana passada.

"Estou muito feliz por estar neste gigante do futebol brasileiro, que é o Corinthians. É um sonho estar aqui e o que eu posso oferecer ao clube como treinador é o que trago das minhas experiências. Será uma jornada especial e tenho certeza que o torcedor corintiano sentirá muito orgulho quando vir o time sub-20 em campo", afirmou o treinador.

O jovem comandante de 32 anos acumula passagens pelas categorias sub-20 do Red Bull Bragantino, Vasco e do América-MG. Seu último trabalho foi à frente do time profissional do Coelho, nesta temporada. Ele dirigiu a equipe mineira em 23 partidas, com oito vitórias, sete empate e oito derrotas, além do vice-estadual.

William Batista tem a missão de reconstruir um Corinthians competitivo na categoria sub-20. Neste ano, apesar do vice na Copinha, o Timão fez uma má campanha no Brasileirão e inclusive lutou para não cair.

O novo treinador já estará presente no Estádio Bruno José Daniel nesta quarta-feira para acompanhar o jogo contra o Santo André, pelo Paulistão sub-20. Os Filhos do Terrão serão comandados pelo auxiliar Fábio Camillo.