Corinthians: briga entre Memphis e Torres é 'do jogo'? Colunistas opinam

O último treino do Corinthians antes do Dérbi contra o Palmeiras foi marcado por uma discussão quente entre Memphis e Félix Torres. No UOL News, Milly Lacombe e Alicia Klein opinaram se o episódio pode ser considerado normal.

Amanhã (6), o Corinthians visita o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O empate classifica os alvinegros, que venceram por 1 a 0 na ida.

Milly: Está todo mundo dando piti

Não é normal no Corinthians esse cenário às vésperas de um Dérbi. Não é vontade de ganhar, todo mundo querendo colocar raça, coração na beira da chuteira. Não é isso. O Corinthians é um clube à beira de um ataque de nervos. Às vezes, o ataque de nervos acontece. Está todo mundo dando piti.

Milly Lacombe

Alicia: Clima também passa por Dorival

Não consigo ver o Dorival fazendo uma articulação política dentro do Corinthians. Ele nunca me pareceu a melhor pessoa para fazer esse papel dentro de um clube que se sabia que viveria um ano turbulento no extracampo. [...] Esse clima passa também pela incapacidade do treinador de gerenciar os egos e o ânimo.

Alicia Klein

