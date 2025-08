Corinthians se irrita e vai à CBF contra VAR escalado para Dérbi no Allianz

Do UOL, em São Paulo

Caio Max Augusto Vieira foi escalado pela CBF para comandar o VAR em Palmeiras x Corinthians, jogo de amanhã no Allianz Parque que decide qual dos rivais continuará vivo na Copa do Brasil. A decisão, que remonta a um episódio polêmico, irritou o alvinegro, que vai emitir um ofício à entidade visando uma mudança no nome escolhido.

O Corinthians entende que a imparcialidade é pilar inegociável da arbitragem. Por isso, manifesta veemente oposição à escalação de qualquer profissional que esteja sob suspeita, especialmente em um confronto da dimensão de um clássico de caráter eliminatório, em uma competição tão importante quanto a Copa do Brasil.

Não há justificativa plausível para que a CBF mantenha na escala um nome cuja presença, por si só, gera desconfiança e potencializa um desgaste institucional que pode ser evitado Leonardo Pantaleão, superintendente jurídico do Corinthians

A polêmica

No ano passado, o árbitro teve seu nome associado a um comentário negativo feito contra o Corinthians em rede social. O perfil juizfifaplayer disse em live na Twitch que já havia prejudicado o clube e acrescentou: "O timão tem que se fod***". O profissional foi vinculado ao usuário, gerando revolta.

A declaração repercutiu e motivou o Alvinegro a solicitar na CBF uma investigação contra Caio Max. O time afirmou à época que a suposta conta do árbitro possuía "citações prejudiciais ao clube".

Além disso, o Corinthians pediu para que ele não apitasse mais jogos do time após atuação contestada. Em julho de 2024, Caio Max comandou a cabine do VAR na partida contra Vitória, que terminou com triunfo do Corinthians por 3 a 2. Na ocasião, o árbitro de vídeo sugeriu a expulsão de Yuri Alberto por "força excessiva" em falta, mas o árbitro de campo discordou da recomendação.

Caio Max Augusto Viera nega as acusações. O árbitro descartou ser o dono da conta que fez as críticas ao clube durante transmissão do game EAFC.

Os arquirrivais Corinthians e Palmeiras decidem a vaga nas quartas da Copa do Brasil amanhã, no Allianz Parque —a bola rola às 21h30 (de Brasília). O Alvinegro tem a vantagem do empate por ter vencido a ida por 1 a 0.