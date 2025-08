Como Carrascal ficou no centro de novela que irritou Fla e teve final feliz

No que dependesse do Flamengo e de Jorge Carrascal, o meia colombiano já teria disputado o Mundial de Clubes com a camisa rubro-negra. Mas o jogador acabou ficando no meio de uma novela que irritou o clube e gerou estresse nele mesmo, mas pelo menos teve final feliz, com a apresentação de ontem, no Ninho do Urubu.

Negócio russo

O Flamengo e o jogador viram mais uma vez que não é fácil negociar com os russos. Neste caso, com o Dinamo Moscou, de onde o meia foi comprado por 12 milhões de euros (R$ 77 milhões).

"Eu fui o primeiro a perder a paciência com essa transferência", reconheceu José Boto, diretor de futebol do Flamengo.

Mas para manter as coisas em pé, foi preciso mais do que um equilíbrio de emoções por parte dos advogados rubro-negros, a quem Boto agradeceu na abertura da coletiva ontem.

O UOL apurou que a transação abriu e fechou oito vezes até a confirmação definitiva e irrevogável de que Carrascal seria do Fla.

Jorge Carrascal, novo reforço do Flamengo Imagem: Adriano Fontes/Flamengo

O jogador já tinha dito aos amigos próximos e familiares que queria vir para o Flamengo ainda em junho, quando estava com a seleção colombiana na data Fifa.

E para reforçar a posição de que queria jogar no Brasil, ele conversou com conterrâneos: Richard Rios, então no Palmeiras, Borré, do Inter, e Jhon Arias, que estava no Fluminense.

Teve também troca de mensagens com De La Cruz, já que os dois foram companheiros nos tempos de River Plate.

A postura firme de Carrascal foi importante nessa discussão.

Segundo o estafe do jogador, os russos queriam mantê-lo no time porque já estava há anos no país e plenamente adaptado.

Quando perceberam que não teria jeito, passaram a buscar um nome para substituí-lo e não formalizaram a rescisão até que essa alternativa se concretizada. Quem foi? Rubens, do Atlético-MG.

Desde o início foi fácil acertar com ele. Depois, foi difícil trabalhar, porque foi uma operação complicada. Envolveu mais de dois clubes. E agradecer a paciência que ele teve, a força que ele fez para vir para aqui Boto

A negociação tríplice envolveu um caminho financeiro para facilitar e acelerar o pagamento, devido às sanções econômicas sofridas pelos russos.

O Flamengo vai pagar diretamente o valor de Rubens ao Atlético-MG. A diferença do preço em relação a Carrascal, por outro lado, seria enviada ao Dinamo, diretamente.

O UOL apurou que esse montante é de cerca de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões).

A desconfiança dos russos

E até o timing para isso gerou problema de comunicação com os russos.

Eles estavam reticentes e só queriam liberar o documento de transferência de Carrascal quando o Flamengo pagasse. O clube brasileiro, por sua vez, reforçou que a transferência teria que ser iniciada no sistema da Fifa para que o pagamento acontecesse. E sublinhou que sempre foi bom pagador no mercado.

Superada a desconfiança, a transferência veio — e o dinheiro foi. Para alívio de todos, inclusive de Carrascal, que agora pode relaxar.

"Foi um momento de emoção. E também de um longo tempo de estresse, pela dificuldade da minha chegada. Estava na seleção, me deram a notícia, eu disse que estava disponível para vir ao Flamengo. Foi um tempo longo, mas nesse tempo eu sempre estive positivo. Como jogador, é uma oportunidade muito grande. Foi algo muito estressante, mas graças a Deus, tudo certo", contou o colombiano, que usará a camisa 15 no Flamengo.

Carrascal era o meia tão desejado pelo clube, até para servir como alternativa a Arrascaeta, que não consegue imprimir uma sequência tão grande de jogos.

O uruguaio até saiu com dores na coxa contra o Ceará, mas o exame não constatou lesão. Assim, ele deve ficar à disposição amanhã, para o jogo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

Já Carrascal ainda precisa aparecer no BID da CBF para estar em condições de estrear contra o Mirassol, sábado, pelo Brasileirão.