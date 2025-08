Com premiação da Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras registra superávit em junho; veja detalhes do balanço

O Palmeiras voltou a apresentar superávit em suas receitas mensais no mês de junho, impulsionado pela premiação de mais de R$ 150 milhões da Copa do Mundo de Clubes. Ao todo, conforme o balancete divulgado na última segunda-feira, o superávit foi de R$ 58,933 milhões.

Esse número superou o que foi orçado para o sexto mês do ano: um déficit de R$ 21,314 milhões. A maior fonte de receita foi com a premiação de R$ 152,232 obtida na Copa do Mundo de Clubes, competição na qual o Verdão caiu nas quartas de final para o Chelsea. No torneio, foram dois empates, duas vitórias e uma derrota.

No orçamento inicial, o Verdão não projetou os ganhos com a Copa do Mundo de Clubes, disputada entre junho e julho, já que a Fifa divulgou as premiações apenas às vésperas do torneio. A receita total de junho foi de R$ 191,423 milhões.

Demonstrativo financeiro acumulado até junho de 2025 (Foto: Reprodução/Palmeiras)