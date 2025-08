Com Igor Jesus titular, Nottingham Forest empata com Fiorentina em amistoso de pré-temporada

Nesta terça-feira, o Nottingham Forest enfrentou a Fiorentina no City Ground, em amistoso de pré-temporada, e empatou sem gols. Destaque para a estreia como titular do brasileiro Igor Jesus no time inglês.

O Nottingham ainda não sabe o que é vencer nos amistosos de pré-temporada. Agora são quatro empates e duas derrotas. A Fiorentina, por sua vez, soma duas vitórias, um empate e um revés até aqui na preparação para o Campeonato Italiano.

Os ingleses voltam a campo no próximo sábado (9), contra o Al-Quadisiya, no último amistoso antes do início da temporada. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no City Ground. No mesmo dia, mas às 8h30, a Fiorentina encerra sua preparação contra o Manchester United, no Old Trafford.