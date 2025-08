Com Diego Ribas e Denilson, Stanley promove jogo para celebrar parceria com Messi

A marca de copos Stanley 1913 promoverá uma partida de futebol para celebrar o lançamento do segundo drop da parceria com Lionel Messi, a coleção Messi Blue. O evento será disputado nesta sexta-feira, em uma quadra na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e terá a presença de Diego Ribas e Denilson como técnicos.

Cada um dos ex-jogadores será treinador de um time selecionado para a partida. A quadra, por sua vez, também estará toda envelopada de azul, compatível com a identidade visual da Messi Blue.

Guilherme Guedes/Divulgação Stanley 1913

Seleção de jogadores para a partida

Para definir os participantes da partida, a Stanley 1913 organizou três etapas de seleção, cada uma reforçando o vínculo emocional com o futebol de base e amador. Na primeira delas, o técnico e ex-jogador Diego Ribas surpreendeu peladeiros no último dia 31 de julho, no Aterro do Flamengo.

Nos dias que se seguiram, desafios de habilidade foram realizados no Clube do Pau Ferro, com testes de reflexo, condução e finalização, que terminaram com a escalação dos participantes que apresentaram os melhores desempenhos. Já a última etapa de seleção convidou jovens da Liga Beneditina de Futebol, tradicional torneio amador do Rio, ampliando a diversidade e conexão com o público local.

Os técnicos conduzirão seus times formados por 12 jogadores amadores em uma partida com regras inspiradas nas conquistas de Messi, incluindo um sistema de pontuação exclusivo que homenageia suas oito Bolas de Ouro.