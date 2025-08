Com apenas uma derrota, Palmeiras é o melhor visitante do Brasileiro; veja números

O Palmeiras vem se consolidando como uma das equipes mais consistentes do Campeonato Brasileiro. A força do time de Abel Ferreira, inclusive, tem sido ainda mais evidente longe de casa. Segundo dados do Sofascore, o Verdão ostenta a melhor campanha como visitante da competição, com números que chamam atenção.

Até aqui, o time disputou oito jogos fora de casa, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota, o que representa 79% de aproveitamento. Foram 13 gols marcados e oito sofridos, além de 16 grandes chances criadas e apenas 11 cedidas. O Alviverde ainda registra 7,4 finalizações para marcar um gol, contra 12,6 para sofrer, e tem 49,9% de posse de bola média atuando como visitante.

Curiosamente, o desempenho do Palmeiras fora de casa é superior ao que apresenta como mandante. No Allianz Parque, foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, campanha que, apesar de positiva, fica aquém do desempenho longe dos próprios domínios.

? O @Palmeiras é o melhor visitante do @Brasileirao 2025! ?? ?? 8 jogos

? 6V - 1E - 1D (!)

? 79% aproveitamento (!)

?? 13 gols

? 8 gols sofridos

? 16 grandes chances criadas (!)

? 11 grandes chances cedidas

? 7.4 finalizações p/ marcar gol (!)

?? 12.6 finalizações p/... pic.twitter.com/TfJfEGkNAf ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 4, 2025

No último domingo, o Verdão reforçou essa resiliência fora de casa ao arrancar um empate por 2 a 2 contra o Vitória, no Barradão, pela 18ª rodada. No segundo tempo, Abel Ferreira acionou titulares como Piquerez, Facundo Torres, Vitor Reis, Richard Ríos e Aníbal Moreno para dar novo gás à equipe.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 33 pontos, mantendo-se na terceira colocação, quatro atrás de Flamengo e Cruzeiro, líderes e vice-líderes, respectivamente. O Alviverde, no entanto, tem um jogo a menos que o Rubro-Negro e dois a menos que a Raposa.

Agora, o foco da equipe se volta para o clássico. O Palmeiras enfrenta o Corinthians na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após perder por 1 a 0 na ida, o Verdão precisa reverter o placar para avançar às quartas da competição.