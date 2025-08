Choque olímpico! Hebert Conceição encara Yamaguchi Falcão no Spaten Fight Night 2

O Spaten Fight Night 2 ganhou mais um confronto de peso para sua próxima edição, marcada para o dia 27 de setembro. A organização confirmou na noite da última segunda-feira (4) o embate entre dois medalhistas olímpicos do boxe brasileiro: Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão vão disputar o cinturão nacional da categoria médio (74 kg), em uma das atrações mais aguardadas do evento.

Hebert, campeão olímpico nos Jogos de Tóquio 2020 e ainda invicto como profissional, defenderá o título conquistado na edição de 2024, quando venceu Esquiva Falcão - irmão de Yamaguchi - na decisão dos juízes. O baiano vem de uma apresentação sólida no último dia 2 de agosto, durante o Boxing Pro Combat, onde manteve o cinturão em sua posse.

Do outro lado, o veterano Yamaguchi busca retomar protagonismo no cenário nacional. Bronze nos Jogos de Londres 2012, ele voltou ao ringue no dia 12 de julho, quando superou Sergio Dantas na Copa Touro Moreno - torneio que homenageou seu pai, o lendário treinador e figura histórica do boxe, Touro Moreno. A vitória marcou seu retorno após mais de um ano afastado das competições, desde a derrota para o cubano David Morrell, em 2023, em Las Vegas, em disputa pelo título mundial.

"Spaten Fight Night veio para fazer exatamente isso, transformar rivalidades históricas em confrontos legítimos, proporcionando lutas épicas para o público, além de promover embates que nunca aconteceram, mas podem se tornar inesquecíveis. Assim, mostramos a força de Spaten, que é, antes de tudo, estratégica, tanto que a marca atravessou séculos sempre querida por seus fãs", afirma Cinthia Klumpp, diretora de Marketing de Spaten.

MMA presente

O Spaten Fight Night 2 trará outra novidade: em combate de unificação de cinturões da categoria peso leve (70kg), Thiago Manchinha, atual campeão pela organização Shooto Brasil, enfrenta Wanderson Barcellos, detentor do cinturão pela MAC - Martial Arts Championship. A luta completa o card da noite de gala de Spaten e reforça o compromisso de Spaten com o fortalecimento das artes marciais no Brasil, valorizando diferentes estilos e organizações reconhecidas no circuito nacional.

Belfort vs Wanderlei

Embora o duelo entre os olímpicos chame atenção, a luta principal da noite será a aguardada revanche entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva. O encontro entre dois ícones do MMA nacional promete movimentar o público e reacender uma rivalidade histórica que atravessa gerações.

O card também terá a presença da campeã mundial Bia Ferreira, que fará defesa de cinturão. A presença da brasileira reforça a proposta do evento de reunir nomes consagrados do esporte em uma noite repleta de grandes combates.

