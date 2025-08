CBF ignora reclamação do Corinthians e decide manter árbitro de vídeo do Derby

A CBF decidiu manter a escala de arbitragem do clássico entre Palmeiras e Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, ignorando a reclamação da diretoria do Timão.

O time alvinegro solicitou a alteração do árbitro de vídeo Caio Max Augusto Vieira (GO). Isso porque, no último ano, o clube pediu que a CBF apurasse um suposto comentário feito pelo juiz em uma rede social de streaming. Caio teria dito que o "Timão tem que se fo...", ao ser questionado por outro usuário se já prejudicou a equipe paulista.

Não é possível confirmar a data, tampouco a veracidade do comentário que teria sido feito por Caio Max. Portanto, o Corinthians solicitou que o árbitro não fosse mais escalado para jogos do time até que o caso fosse concluído.

A CBF, no entanto, argumenta que o Timão insiste em uma "fake news". Segundo a entidade, o perfil não pertencia a Caio, e a Comissão de Arbitragem avisou a diretoria do clube na época. Tanto que, depois disso, o árbitro foi escalado para duas partidas do Corinthians neste ano, contra Vitória e Santos.

Segundo apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, "não existe nenhuma possibilidade de alteração na escala". A informação foi publicada inicialmente pelo Lance!.

Fotos dos nossos atletas durante o último treino antes da partida decisiva! ? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/sOvfqd3UuS ? Corinthians (@Corinthians) August 5, 2025

O segundo e decisivo Derby será apitado pelo gaúcho Anderson Daronco. Ele será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS).

O Corinthians ganhou a partida de ida por 1 a 0, com gol do holandês Memphis Depay, e carrega uma ligeira vantagem para o segundo jogo.

O Timão agora precisa de um empate para garantir vaga nas quartas de final. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols classifica o Palmeiras.

O primeiro clássico entre os rivais, disputado na última quarta-feira, ficou marcado por polêmicas de arbitragem. O Verdão reclamou da atuação do VAR no gol de Mauricio que foi anulado por impedimento.