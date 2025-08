Carrascal aparece no BID, mas não fará estreia pelo Flamengo contra o Atlético

Anunciado pelo Flamengo no último sábado, o meio-campista Jorge Carrascal foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto a estrear pelo clube.

No entanto, a primeira partida não será diante do Atlético-MG, amanhã, às 19h (de Brasília) pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Isso porque o colombiano não está presente na lista de relacionados do técnico Filipe Luís.

Apresentado na última segunda-feira (4), o jogador de 27 anos participou pela primeira vez do treino com o elenco rubro-negro também na tarde de ontem.

Carrascal chega à Gávea com status de jogador de seleção. Presente nas últimas convocações da Colômbia, o meia teve destaque no futebol russo na última temporada, acumulando 35 partidas, oito gols marcados e três assistências.

Versátil e com boa capacidade de construção ofensiva, o colombiano chega para disputar posição com Arrascaeta, que nos últimos anos sofreu com uma sequência de lesões e desgaste físico. A ideia do departamento de futebol é oferecer mais opções ao técnico Tite e evitar a sobrecarga em nomes-chave do elenco.

Revelado pelo Millonarios, Carrascal passou ainda pelo Sevilla B, Karpaty (Ucrânia), River Plate (Argentina) e CSKA Moscou antes de se transferir para o Dínamo, onde se consolidou como titular absoluto.

Com a chegada do colombiano, o Flamengo completa seu quarto reforço desde a disputa do Mundial de Clubes. Antes dele, o clube já havia anunciado o lateral direito Emerson Royal, o meio-campista espanhol Saúl Ñíguez e o atacante Samuel Lino.