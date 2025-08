Bragantino bate o Botafogo e avança às oitavas da Copa do Brasil feminina

O Red Bull Bragantino venceu o Botafogo por 2 a 1 nesta terça-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil feminina, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP). Os gols da equipe paulista foram marcados por Paulina e Débora, enquanto Carol anotou a favor do time carioca.

Com o triunfo, o Bragantino se classificou para a terceira fase e agora aguarda sorteio para descobrir qual será seu próximo adversário. Do outro lado, com a derrota, o Botafogo foi eliminado da competição.

?????????????! ? Com gols de Paulina e Débora, as Bragantinas vencem o Botafogo por 2 a 1, e estão nas oitavas de final da Copa do Brasil! ?????, ???????! ???? ? Fernando Roberto #Bragantinas #RedBullBragantino pic.twitter.com/sCiRiqfaMR ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) August 5, 2025

Veja como foi Bragantino x Botafogo

As mandantes abriram o placar aos quatro minutos do primeiro tempo. Paulina aproveitou cruzamento pela direita e deu um toque de letra para o fundo da rede.

Já aos 16 da etapa complementar, Carol roubou a bola na intermediária ofensiva, entrou na área e finalizou no canto esquerdo para empatar a partida.

Porém, dois minutos depois, o Bragantino voltou a ficar à frente no marcador. Após cobrança de escanteio pela direita, Débora subiu entre as defensoras e cabeceou firme para o fundo do gol.

Confira outros resultados pela Copa do Brasil feminina nesta terça-feira:

Atlético-PI 3 x 0 São José-SP



Sport 10 x 0 Manaus



Juventude 2 (4) x (2) 2 Fortaleza