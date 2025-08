Botafogo encerra preparação para decisão contra o Red Bull Bragantino

Nesta terça-feira, no CT Lonier, o Botafogo encerrou a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam na quarta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O Glorioso pode até perder de um gol de diferença que ainda avançará no torneio nacional. Isso porque a equipe venceu o jogo de ida por 2 a 0.

Além da classificação, a equipe carioca também busca voltar a vencer na temporada. No último domingo, os comandados de Davide Ancelotti perderam de 2 a 0 para o Cruzeiro, no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o jogo, o treinador italiano ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Kaio Pantaleão e com o lateral esquerdo Cuiabano, que apresentaram dores no duelo contra o Cruzeiro. Ambos passarão por avaliação médica.

Assim, uma provável escalação do Botafogo tem: John; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Alan, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Montoro.