Botafogo desembarca em São Paulo para enfrentar o Bragantino; veja time provável

O Botafogo já está em São Paulo para o duelo decisivo contra o RB Bragantino, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Com a vitória por 2 a 0 no Nilton Santos, o Glorioso pode até perder por um gol de diferença que, mesmo assim, garante vaga nas quartas. Para o Massa Bruta, a missão é mais complicada: vencer por dois gols para levar a disputa aos pênaltis ou por três ou mais para avançar diretamente.

As duas equipes chegam pressionadas pelos resultados recentes no Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, o Botafogo perdeu em casa para o Cruzeiro por 2 a 0 e desperdiçou a chance de encostar na liderança. Já o Bragantino foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1, fora de casa, acumulando seis partidas sem vitória na temporada.

Davide Ancelotti, técnico do Alvinegro, evitou qualquer clima de comemoração antecipada e cobrou foco total de seus comandados. "Nós ganhamos um jogo, mas do outro lado tem uma equipe muito bem treinada e que merece todo o nosso respeito. Ainda não tem nada decidido e temos que tentar confirmar a nossa vantagem", afirmou.

O treinador ainda lida com dúvidas na escalação. O goleiro John, em negociação com o futebol inglês, pode ser substituído por Léo Linck. Já o zagueiro Kaio Pantaleão, com dores na coxa direita, pode dar lugar a David Ricardo.

CHEGAMOS! ?? O Glorioso já está em São Paulo! Amanhã é dia de decisão pela Copa do Brasil! ???? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/H2FjWypSw3 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 5, 2025

Um provável Botafogo, portanto, tem:

No Bragantino, Fernando Seabra busca superar não apenas o momento ruim, mas também uma série de desfalques. O treinador não poderá contar com Juninho Capixaba, Guilherme Lopes, Agustín Sant'Anna, Andrés Hurtado, Guzmán Rodríguez, Eduardo, Matheus Fernandes, Henry Mosquera, Fernando e Vinicinho, todos no departamento médico. Apesar das baixas, Seabra prometeu entrega máxima.